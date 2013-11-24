Требуется сверстать проект, около 18 страниц, платим за страницу 500 рублей.
Верстка с эффектом параллакс под Битрикс.
Нужно сверстать макеты с эффектом параллакс под Битрикс. Интеграция (натяжка) на движок не нужна!
Кроссбраузерная и валидная верстка HTML + CSS + JS + jQuery.
IE 8+, FF, Opera, Safari, Chrome. Макеты приложил. Срок неделя.
Заявки фрилансеров
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