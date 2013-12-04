Сверстать шаблон от templatemonster на OpenCart

Требуется человек, который сделает задачу "не абы как". ( шаблон html )

Нужно сверстать шаблон сохранив весь функционал + добавив сбоку меню и сделав вывод товаров симпатичнее.

Ничего сложного нет.

Функционал сайта минимум.

1) показ информации, показ товаров

2) корзина, оформление заказа.

Ничего архи-крутого от вас не требуется.

Куплен http://livedemo00.template-help.com/wt_42526/#!/splash шаблон

Вывод товаров наподобие того, что сейчас есть или как на basta24 точка ру

С исполнителем будет плотное сотрудничество. Допиливание всяких "рюшечек" и плюшечек.

адрес сайта из которого надо сделать что-то симпатичное - 790331 точка ру