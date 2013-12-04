Сверстать шаблон от templatemonster на OpenCart
Требуется человек, который сделает задачу "не абы как". ( шаблон html )
Нужно сверстать шаблон сохранив весь функционал + добавив сбоку меню и сделав вывод товаров симпатичнее.
Ничего сложного нет.
Функционал сайта минимум.
1) показ информации, показ товаров
2) корзина, оформление заказа.
Ничего архи-крутого от вас не требуется.
Куплен http://livedemo00.template-help.com/wt_42526/#!/splash шаблон
Вывод товаров наподобие того, что сейчас есть или как на basta24 точка ру
С исполнителем будет плотное сотрудничество. Допиливание всяких "рюшечек" и плюшечек.
адрес сайта из которого надо сделать что-то симпатичное - 790331 точка ру
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