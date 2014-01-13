Лендинг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок161 просмотр

Самый стандартный лендинг, соответственно одна страница. Наворотов мало

Условия:

Браузеры - ie8+, opera, safari, firefox, chrome

Максимально использовать по возможности css3

Поддержка мобильных устройств: ios6+, android 4+

Макет вышлю по запросу в личку.

Android
11 лет назад
spiritseo
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pro_web_090
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$60
1 день
Плюсы: -- Удобно читаемый и аккуратный код -- Ответственен -- Хорошая цена Минусы: -- есть проблемы со знаниями js, jquery. -- css тяжело масштабируем, зачем то пишет ненужные зависимости
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

pro_web_090
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать шаблон от templatemonster на OpenCart

    $140

    Требуется человек, который сделает задачу "не абы как". ( шаблон html ) Нужно сверстать шаблон сохранив весь функционал + добавив сбоку меню и сделав вывод товаров симпатичнее. Ничего сложного нет. ...

    HTMLOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исправить ошибки в Интернет магазине

    $50

    Здравствуйте, был создан интернет-магазин, но после оплаты заказчик исчез и не хочет исправлять ошибки и недочеты. Поэтому, я добавляю файл с описанием ошибок, которые нужно исправить. Также нужно сделать верстку сайта, что бы ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется верстальщик

    Необходимые навыки работы: - Кроссбраузерная верстка, - Хорошее знание cms Wordpress и Joomla. Важно! Вы в сети с 9 до 20 по мск и всегда доступны по телефону! ...

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка в визуальном редакторе wordpress

    есть psd-макет задача интегрировать верстку в плагин wordpress – pagelines dms – drag&amp;drop dms. то есть по сути сверстать сразу в визуальном редакторе drag&amp;drop. кто сможет это сделать и сколько надо ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать резиновую верстку

    $50

    Есть макет в PSD/ его фотку можно в приложении посмотреть. Есть этот макет сверстанный на статике 1200. Нужно сверстать его резиновым. Разместить форму обратной связи. Выпадающее меню HTML+CSS (ну это все ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать на shop-script 5

    Сайт www.crazyvip.ru необходимо прикрутить к сайту товары как на макете https://st.fl.ru/users/ferr8/contacts/f_44952668dbfd247f.jpg 3 товара в ряд 4 столбца цена, старая цена надо прикрутить CMS ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад