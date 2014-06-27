Профессиональная Html верстка макетов
Здравствуйте, уважаемые заказчики и коллеги!
Я предлагаю вам свои услуги в качестве верстальщика.
Знания и Навыки:
- HTML4.01 / CSS2.1;
- HTML5 / CSS3;
- JavaScript/Jquary;
Что не делаю:
- Не интегрирую под CMS.
Я гарантирую:
- Адекватность;
- Соблюдение сроков;
- Качественную работу;
- Aккуратный, семантический, валидный код;
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome;
- Постоянный контакт.
- Разумные цены;
Оплата:
- WebMoney (WMR, WMZ, WME, WMU);
- Яндекс Деньги
- Перевод на карту Приват Банка
Отзывы заказчиков
$170
2 балла
11 лет назад
Если в начале сотрудничества фрилансер выходил на связь и показывал процессы работы, то по окончанию им указанного срока (3 дня) коммуникация начала обрываться. Было названо много веских причин, почему он не успевает, было сделано ещё больше обещаний. 10 дней со дня начала работы — ни слуху, ни духу. Итог: фрилансер (то ли Павел, то ли Александр...) получил деньги после того, как показал почти оконченную работу, переслал часть проекта и ИСЧЕЗ! Работаю с ресурсом давно и ни разу не было обмана. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!! P.S.: Фрилансера зовут Александр, ему 21 год, из города Гайсин, Украина.
$50
9 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
9 баллов
11 лет назад
Отлично справился с работой, все требования по заданию выполненны; со сроками вышла заминка, но все в процессе решилось так как был учтен изначально некоторый запас
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую!
$57
10 баллов
11 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Работать с Рустамом одно удовольствие. В процессе выполнения постоянно находился онлайн, быстро отвечал на вопросы. По оплате тоже супер - деньги перечислил сразу после сдачи проекта. Приятно было работать! Надеюсь перейдем на постоянное сотрудничество.
$45
9 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Отлично поработали! Заказчик отличный!
HTML-верстка
12 отзывов(-1)
от $5
нет рейтинга