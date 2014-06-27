pro_web_090

Павел pro_web_090

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональная Html верстка макетов

Здравствуйте, уважаемые заказчики и коллеги!

Я предлагаю вам свои услуги в качестве верстальщика.

Знания и Навыки:

  • HTML4.01 / CSS2.1;
  • HTML5 / CSS3;
  • JavaScript/Jquary;

Что не делаю:

  • Не интегрирую под CMS.

Я гарантирую:

  • Адекватность;
  • Соблюдение сроков;
  • Качественную работу;
  • Aккуратный, семантический, валидный код;
  • Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome;
  • Постоянный контакт.
  • Разумные цены;

Оплата:

  • WebMoney (WMR, WMZ, WME, WMU);
  • Яндекс Деньги
  • Перевод на карту Приват Банка

Отзывы заказчиков

freshcom
48 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$170
2 балла
11 лет назад
Необходимо сверстать сайт
Если в начале сотрудничества фрилансер выходил на связь и показывал процессы работы, то по окончанию им указанного срока (3 дня) коммуникация начала обрываться. Было названо много веских причин, почему он не успевает, было сделано ещё больше обещаний. 10 дней со дня начала работы — ни слуху, ни духу. Итог: фрилансер (то ли Павел, то ли Александр...) получил деньги после того, как показал почти оконченную работу, переслал часть проекта и ИСЧЕЗ! Работаю с ресурсом давно и ни разу не было обмана. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!! P.S.: Фрилансера зовут Александр, ему 21 год, из города Гайсин, Украина.
sergiy77
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Требуется верстка страницы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
visdom
Вадим 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
9 баллов
11 лет назад
Сверстать сайт отеля
Отлично справился с работой, все требования по заданию выполненны; со сроками вышла заминка, но все в процессе решилось так как был учтен изначально некоторый запас
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Rustamus
Рустам 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$57
10 баллов
11 лет назад
Верстка одностраничника
Все отлично
Работать с Рустамом одно удовольствие. В процессе выполнения постоянно находился онлайн, быстро отвечал на вопросы. По оплате тоже супер - деньги перечислил сразу после сдачи проекта. Приятно было работать! Надеюсь перейдем на постоянное сотрудничество.
Ответный отзыв
wh61
47 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
9 баллов
11 лет назад
Качественно и быстро сверстать несложный сайт
HTML
все ok!
Отлично поработали! Заказчик отличный!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
12 отзывов(-1)
от $5
нет рейтинга