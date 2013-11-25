Сайт визитка на Joomla

Здравствуйте, был создан интернет-магазин, но после оплаты заказчик исчез и не хочет исправлять ошибки и недочеты. Поэтому, я добавляю файл с описанием ошибок, которые нужно исправить. Также нужно сделать верстку сайта, что бы ...