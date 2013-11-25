Требуется обновить на сайте шапку и две менюшки на текущем сайте. PSD новой шапки и менюшек имеется. К движку привязывать ничего не надо! Только отверстать. Указывайте, пожалуйста, сразу сроки и ...
Сайт визитка на Joomla
Есть макет. Нужно сделать сайт визитку на джумле. Бюджет 1000-1500р
После верстки в могу дать авнс
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