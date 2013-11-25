Добрый день, необходимо адаптировать верстку документа на основе которой генерируется pdf файл. В настояющий момент установлен Weasyprint в качестве генератора. Возможно использование другого, на ваш выбор. Документ, который сверстан, во ...
Нужно сверстать E-mail рассылку
Есть макет в psd. Требуется человек который сможет быстро и качественно все сделать. Предлагайте примерную стоимость работы, кто заинтересует пришлю макет для более точной оценки работ. Работу нужно выполнить сегодня (25.11.2013 до 18.00 по Киеву)
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