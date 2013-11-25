Нужно сверстать E-mail рассылку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки128 просмотров

Есть макет в psd. Требуется человек который сможет быстро и качественно все сделать. Предлагайте примерную стоимость работы, кто заинтересует пришлю макет для более точной оценки работ. Работу нужно выполнить сегодня (25.11.2013 до 18.00 по Киеву)

11 лет назад
amfua
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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