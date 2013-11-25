Нужна HTML верстка для генерации PDF

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка173 просмотра

Добрый день,

необходимо адаптировать верстку документа на основе которой генерируется pdf файл.

В настояющий момент установлен Weasyprint в качестве генератора. Возможно использование другого, на ваш выбор.

Документ, который сверстан, во вложении.

Т.е. после генерации, pdf должен выглядеть так, как этот пример.

Дмитрий.

HTML
11 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Из PSD обновить верстку шапки и меню на сайте

    Требуется обновить на сайте шапку и две менюшки на текущем сайте. PSD новой шапки и менюшек имеется. К движку привязывать ничего не надо! Только отверстать. Указывайте, пожалуйста, сразу сроки и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать формы на Amiro

    $30

    Нужно в карточку товара добавить формы описаний товара в интернет магазине с переключающимися ярлычками на другие виды описания на движке amiro.Срок - один день, цена - 1000 руб.Образец во вложении.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка WordPress шаболона

    Нужно скорректировать шаблон Wordpress, мелкие недочеты (преимущественно по css). 1. Убрать в разделах одну колонку. 2. Оформить виджет календаря. 3. Оформить активные пункты меню.

    CSSWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка дизайна на webasyst shop skript 5

    $500

    Здравствуйте! Имеется готовый дизайн, требуется установить (натянуть) его на webasyst shop skript 5 на beget.ru. Обязательно наличие внутренних страниц: главная, контакты, личный кабинет, обратная связь, прайс лист, регистрация, сравнение товаров, каталог, форум, статьи, ...

    Webasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Лендинг

    $100

    Самый стандартный лендинг, соответственно одна страница. Наворотов мало Условия: Браузеры - ie8+, opera, safari, firefox, chrome Максимально использовать по возможности css3 Поддержка мобильных устройств: ios6+, android 4+ ...

    Android
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать шаблон от templatemonster на OpenCart

    $140

    Требуется человек, который сделает задачу "не абы как". ( шаблон html ) Нужно сверстать шаблон сохранив весь функционал + добавив сбоку меню и сделав вывод товаров симпатичнее. Ничего сложного нет. ...

    HTMLOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад