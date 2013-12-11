Качественная верстка всех страниц сложного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок163 просмотра

Требуется качественная верстка сложного сайта.

Нужен человек, имеющий соответствующий опыт.

В связи со срочностью пока готовы не все макеты.

Прямо сейчас есть макет первой страницы для верстки: https://dl.dropboxusercontent.com/u/26065924/ok/otk_2_003_poisk_4.rar

Завтра (26 ноября) начнут появляться макеты следующих страничек.

Всего на весь проект будет порядка 5-6 страниц.

Плюс еще несколько всплывающих окон разнообразного вида.

11 лет назад
vecherok
50 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$247
8 дней
Хорошая верстка. Все сделано в срок. спасибо!
Благодарен Владимиру за интересный проект и приятное сотрудничество. Своевременные выплаты, быстрые ответы на все вопросы, конструктивное обсуждение всех деталей проекта. Рекомендую Владимира к сотрудничеству, и буду рад продолжить с ним работу. С ув., Алексей

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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