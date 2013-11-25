Верстка в XAML

Требуется сверстать несколько файлов в XAML, только с помощью стандартных компонентов WPF.

Прикрепил пример такой верстки, но тут она сильно сложнее, чем нужно мне.

Всего нужно сверстать около 10 файлов, сами задания отправлю в ЛС.