Верстка в XAML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок267 просмотров

Требуется сверстать несколько файлов в XAML, только с помощью стандартных компонентов WPF.

Прикрепил пример такой верстки, но тут она сильно сложнее, чем нужно мне.

Всего нужно сверстать около 10 файлов, сами задания отправлю в ЛС.

11 лет назад
henri89
Петр 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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