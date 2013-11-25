Добрый день! Необходимо добавить добавить 2 картинки-ссылки на соц сети на сайт infoavon.ru Схематично так: http://cs14113.vk.me/c613426/v613426787/1b12/Lr8oLWW5qiE.jpg Эту картинку: http://cs14113.vk.me/c613426/v613426787/1b02/G9uzAOZDeKo.jpg Сделать ссылкой на: http://vk.com/infoavon Эту картинку: ...
Верстка в XAML
Требуется сверстать несколько файлов в XAML, только с помощью стандартных компонентов WPF.
Прикрепил пример такой верстки, но тут она сильно сложнее, чем нужно мне.
Всего нужно сверстать около 10 файлов, сами задания отправлю в ЛС.
Заявки фрилансеров
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