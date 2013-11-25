Верстка сайта WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки225 просмотров

Необходимо сверстать сайт по готовому дизайну, с готовым функционалом.

Есть сайт http://ecodom.dp.ua/ нужно сменить дизайн. дизайн прикреплен.

Сроки сдачи 30.11.

WordPress
11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

mckaliaska
Олег 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад
$50
5 дней
Всем привет! Вот решил я по работать с данным исполнителем думал будет все как надо. Скинул все материалы, программист начали работать. Но позже началось. То у них одни проблемы, то другие. Начал кормить обещаниями, сегодня, завтра и т.п. мы покажемся вам главную и т.п. Прошел день, два, неделя, а результата то толком и нету. Обещанные страницы я так и не увидел, только подобие их с кучей ошибок и прочего. Крайне не советую с ним работать. За слова не отвечает. Обещает и не выполняет. Все завтраками кормит. В общем не работайте. Не тратьте нервы, деньги и самое главное - время!

Заявки фрилансеров

mckaliaska
Олег 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад

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