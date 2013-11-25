Верстка сайта WordPress

Всем привет! Вот решил я по работать с данным исполнителем думал будет все как надо. Скинул все материалы, программист начали работать. Но позже началось. То у них одни проблемы, то другие. Начал кормить обещаниями, сегодня, завтра и т.п. мы покажемся вам главную и т.п. Прошел день, два, неделя, а результата то толком и нету. Обещанные страницы я так и не увидел, только подобие их с кучей ошибок и прочего. Крайне не советую с ним работать. За слова не отвечает. Обещает и не выполняет. Все завтраками кормит. В общем не работайте. Не тратьте нервы, деньги и самое главное - время!