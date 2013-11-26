Адаптивная верстка одностраничника

Нужно сверстать сайт одностраничник.

https://www.dropbox.com/s/6eo3wc2e7puyy2x/site.psd - макет

Доп информация:

1. Картинка на главной должна быть адаптивно сверстана, т.к. если экран шире, то большая часть показывается, если уже то меньшая (часть прячется) - http://www.cjponyparts.com/ (условно как тут)

2. Сайт должен обязательно одинаково хорошо смотреться как на планшете, компьютере так и телефоне.

3. При нажатие на кружочки в разделе «как это работает» открывается всплывающее окно с крестиком сверху справа и большой картинкой (оригиналы в больших размерах скину)

4. Карта -

ПС Формы делать не нужно.

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