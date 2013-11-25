Требуется настроить ЧПУ/ссылки разделов, меню.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки150 просмотров

Требуется настроить ЧПУ/ссылки разделов. "Хлебные крошки".

Интересует цена и сроки.

11 лет назад
volkovdenis
Денис 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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