Поправить верстку на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок156 просмотров

Съехал header на сайте http://павел-рыженко.рф/blog/ (логотип и меню на разных уровнях).

Логотип слева и меню с полем поиска справа должно быть на одном уровне, как на главной странице http://павел-рыженко.рф

11 лет назад
Alexiy2
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Благодарю за быструю и качественную работу!
С Алексеем было приятно работать Четко поставленная задача, мгновенная оплата Рекомендую как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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