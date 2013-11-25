Резиновая вёрстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки108 просмотров

здравствуйте.

ищется грамотный верстальщик для вёрстки сайта, изображения которого во вложении.

вёрстка нужна резиновая и чтобы сайт выглядел в итоге в точности как на макете. ширина сайта от 940 до 1200. в архиве только 4 страницы указанной ширины (оба варианта). 2 других можно очень просто сделать из элементов тех 4-х (они из них состоят). ещё 2 нужно просто сжать до 940 от исходного 1200.

нужен человек пунктуальный и внимательный, который справится в срок! это очень важно. надоели фрилансеры-раздолбаи.

оставляйте заявки с вашими ценами и сроками.

всем спасибо.

11 лет назад
rn8
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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