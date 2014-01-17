Верстка главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок245 просмотров

ТЗ в приложении

11 лет назад
nack
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Александр отлично выполнил свою работы
Понравилось работать с Михаилом, хорошо поставлена задача, приятный человек в общении, оплата в срок! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Резиновая вёрстка сайта

    здравствуйте. ищется грамотный верстальщик для вёрстки сайта, изображения которого во вложении. вёрстка нужна резиновая и чтобы сайт выглядел в итоге в точности как на макете. ширина сайта от ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта WordPress

    $50

    Необходимо сверстать сайт по готовому дизайну, с готовым функционалом. Есть сайт http://ecodom.dp.ua/ нужно сменить дизайн. дизайн прикреплен. Сроки сдачи 30.11.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить верстку на сайте

    $50

    Съехал header на сайте http://павел-рыженко.рф/blog/ (логотип и меню на разных уровнях). Логотип слева и меню с полем поиска справа должно быть на одном уровне, как на главной странице http://павел-рыженко.рф

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Адаптивная верстка одностраничника

    $50

    Нужно сверстать сайт одностраничник. https://www.dropbox.com/s/6eo3wc2e7puyy2x/site.psd - макет Доп информация: 1. Картинка на главной должна быть адаптивно сверстана, т.к. если экран шире, то большая часть показывается, если уже то меньшая ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Натяжка на любую CMS

    $50

    Есть макет(простой) в приложении Нужно одеть на любую удобную для Вас CMS Магазин будет продавать оптом(то есть цена за комплект) Бюджет 1000-2000р. Сроки сегодня показать резалты. Завтра закончить

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта на Bitrix

    Есть сайт http://prokatru.com/ Нужно его довести до ума и сделать как в макетах. Главная: http://clip2net.com/s/6f2ock Каталог: http://clip2net.com/s/6f2oKP Остальные страницы подганяем по стилистике под эти страницы

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад