Верстка шаблона по макету на Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок174 просмотра

Добрый день!

Необходимо "натянуть" шаблон на джумлу. Шаблон в psd. Во вложении образец в png. Интересуют сроки и цена вопроса.

Joomla
11 лет назад
sealter
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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