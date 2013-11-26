Сверстать сайт на wp

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок153 просмотра

Дизайн готов http://webgeniuses.zz.mu/work/Sazon6677/

WordPress
11 лет назад
Sazon6677
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптировать 2 шаблона под Apishops

    $100

    Нужно адаптировать 2 шаблона под систему apishops.com. Попрописывать переменные, привести форму заказа и меню в необходимый для апишопс вид. Примеры сайтов на исходных шаблонах http://homawoody.com http://irongym-pro.com/ Пример ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптивная верстка со звуком

    $500

    http://soroban.site90.com/ Работает программа. Но работает не на всем. Нужно чтоб работало на китайских дешевых андроидах, айфонах и здорово бы чтоб на Смарттв. Алгоритм. В зависимости от выбора пользователя генерируется последовательность чисел. Это ...

    AndroidPHP
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка под Bitrix

    Нужна верстка магазина под Битрикс. Макеты тут http://yadi.sk/d/Icl-nPC-DKknK Прошу подавать предложения только тех, кто знает чем верстка под Битрикс отличается от обычной верстки и может предоставить одну-две ссылки на примеры сверстанных ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад