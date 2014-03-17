Верстка 10 макетов сайта + натяжка на ВП

Срочно сделать верстку 10 макетов сайта + натяжка на ВП. Необходимо сверстать 10 макетов сайта и натянуть на имеющиеся работающий движок WP, что бы ничего не поломалось и все работало как раньше. Макеты предоставляются по запросу.

Оплата до 200 долларов. За подробностями обращаться в скайп. При добавлении в скайп, писать на какой проект