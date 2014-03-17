Верстка 10 макетов сайта + натяжка на ВП

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка101 просмотр

Срочно сделать верстку 10 макетов сайта + натяжка на ВП. Необходимо сверстать 10 макетов сайта и натянуть на имеющиеся работающий движок WP, что бы ничего не поломалось и все работало как раньше. Макеты предоставляются по запросу.

Оплата до 200 долларов. За подробностями обращаться в скайп. При добавлении в скайп, писать на какой проект

WordPress
11 лет назад
juliazzz
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

FrontLine
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$250
4 дня
Молодец! Все хорошо сделал
заказчик ответственный, рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

FrontLine
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад

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