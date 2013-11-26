здравствуйте. ищется грамотный верстальщик для вёрстки сайта, изображения которого во вложении. подробное ТЗ тоже во вложении. вёрстка нужна резиновая и чтобы сайт выглядел в итоге в точности как ...
Почистить сайт от вируса
сайт mantia.ru
нужно очистить от вируса, закрыть дыры.
оплата если за 2 дня не появляется вирус снова
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