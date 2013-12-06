Верстка дизайна интернет-магазина под Simpla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок148 просмотров

Требуется сверстать и подогнать под движок (Simpla) дизайн интернет-магазина.

Оценить сложность работы можно здесь: golden . od . ua

Прошу с ценой сразу сообщить о сроках выполнения работы.

11 лет назад
Medon
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

togringo
Юрий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик - грамотное ТЗ и своевременная оплата, Рекомендую!

Заявки фрилансеров

togringo
Юрий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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