сайт mantia.ru нужно очистить от вируса, закрыть дыры. оплата если за 2 дня не появляется вирус снова
Требуется html верстальщик
Здравствуйте, требуется человек, со знанием html 4/5 css 3. jquery знать не обязательно.
работа не на полный день, оплата проектная, то есть выполнил проект, получил оплату, получил следующий проект и тд
нужен человек, который нормально будет верстать и на которого можно будет положиться в плане качества и сроков. Верстка должна быть с минимальным использованием графики, кроссбраузерная, валидная и тп, ну в общем все требования верстки должны быть соблюдены. В основном надо будет работать оперативно
от вас нужно ориентировочная стоимость работа, от и до за главную и за внутренние страницы
оставляйте ссылки на 3 ваши лучшие работы, пишите на скайп
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