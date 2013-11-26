Требуется html верстальщик

Здравствуйте, требуется человек, со знанием html 4/5 css 3. jquery знать не обязательно.

работа не на полный день, оплата проектная, то есть выполнил проект, получил оплату, получил следующий проект и тд

нужен человек, который нормально будет верстать и на которого можно будет положиться в плане качества и сроков. Верстка должна быть с минимальным использованием графики, кроссбраузерная, валидная и тп, ну в общем все требования верстки должны быть соблюдены. В основном надо будет работать оперативно

от вас нужно ориентировочная стоимость работа, от и до за главную и за внутренние страницы

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