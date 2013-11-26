Нужна вёрстка и натягивание её на Modx Revo

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки151 просмотр

Есть макеты в PSD, в приложении их жпеги. Также имеется шаблон, который надо модифицировать в соответствии с ТЗ:

http://odminko.local.wand.ru/

Сроки - к понедельнику должно быть готово.

Бюджет - по договорённости.

MODX
11 лет назад
mokrinskaia
Галина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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