Верстка шаблона для DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки161 просмотр

Есть дизайн (есть PSD-шки). Нужно сверстать шаблон под DLE.

DLE
11 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Сделано все профессионально и качественно. рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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