Здравствуйте, требуется человек, со знанием html 4/5 css 3. jquery знать не обязательно. работа не на полный день, оплата проектная, то есть выполнил проект, получил оплату, получил следующий проект и тд ...
Верстка шаблона для DLE
Есть дизайн (есть PSD-шки). Нужно сверстать шаблон под DLE.
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