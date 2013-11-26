Необходимо порезать и сверстать шаблон для Joomla 3 Исходники и файл psd в слоях в наличии, предоставлю тому кто возьмётся. Превью-схему шаблона прикрепляю. Стиль расворота меню, как тут: http://www.shape5.com/demo/index.php?velocity/ ...
Сверстать макет и адаптировать под DLE
Требуется сверстать 3 страницы (главная, аналогичная главной категория и страница полной новости) и натянуть на DLE. Кроме того, нужно будет настроить пару дополнительных полей.
Как выглядят макеты вы можете увидеть на прикрепленных картинках. Называйте пожалуйста сразу цену за всю работу.
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