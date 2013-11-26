Сверстать макет и адаптировать под DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки146 просмотров

Требуется сверстать 3 страницы (главная, аналогичная главной категория и страница полной новости) и натянуть на DLE. Кроме того, нужно будет настроить пару дополнительных полей.

Как выглядят макеты вы можете увидеть на прикрепленных картинках. Называйте пожалуйста сразу цену за всю работу.

DLE
11 лет назад
pollom
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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