Сверстать макет и адаптировать под DLE

Требуется сверстать 3 страницы (главная, аналогичная главной категория и страница полной новости) и натянуть на DLE. Кроме того, нужно будет настроить пару дополнительных полей.

Как выглядят макеты вы можете увидеть на прикрепленных картинках. Называйте пожалуйста сразу цену за всю работу.