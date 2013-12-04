Верстка 3х страниц по готовым .PSD макетам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок218 просмотров

Cверстать 3 макета – Главную страницу, страницу Каталога продукции, страницу Продукта.

Фиксированная ширина. 5 колонок.

Из анимации – стандартный слайдер с заголовком, галерея продукции (горизонтальный скролл + попап с информацией о продукте), попап вход в личный кабинет, попап отправить заявку.

Использовать Html 5, css 3, последнюю версию Bootstrap 3.0.2.

После успешного выполнения – заказ еще 2 макета + адаптивная версия (media queries)

Указывайте пожалуйста вашу цену и сроки.

BootstrapCSSHTML
11 лет назад
Admiral_D
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$80
2 дня
Сотрудничество состоялось. Виталий честен с собой и с вами в том что делает. А делает на действительно хорошем уровне. Уточняет детали ТЗ. Идет на встречу. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, оплата прошла успешно всем советую.

Заявки фрилансеров

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Прописать стили для текста в div контент WordPress

    $50

    Есть сайт на wp: на страницах блок контента криво работает. Текст вылезает за его пределы справа. Так же текст не выравнивается справа-слева относительно картинок. Полагаю, нужно стили для текста в ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Html-верстка по готовым psd или ai на выбор

    $500

    Добрый день, необходима html-верстка по готовому макету (он исполнен в ai css6 и psd на выбор из чего будет удобней работать мы предоставим) Главное: - Требования к исполнителю - Ответственность; ...

    HTMLiOSJavaScriptjQuery
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать онлайн-форму заказа (ajax)

    $50

    необходимо сверстать онлайн-форму заказа на основе ajax. прописать условия при которых форма будет просить указать правильные данные. присвоить форме идентификатор который бы считывал gas код в google analytics. за ...

    AJAX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка и доработка чужой верстки

    $156

    Здравствуйте! Нужно привести верстку в порядок на сайте http://d7.vigs.ru Имеется список обнаруженных косяков верстки, а также есть несколько страниц, которые надо отверстать с нуля. Задание тут: http://goo.gl/7yx6KB Приветствуется также ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать макет и адаптировать под DLE

    Требуется сверстать 3 страницы (главная, аналогичная главной категория и страница полной новости) и натянуть на DLE. Кроме того, нужно будет настроить пару дополнительных полей. Как выглядят макеты вы можете увидеть на прикрепленных ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка шаблона Joomla 3 по готовому PSD макету

    $250

    Необходимо порезать и сверстать шаблон для Joomla 3 Исходники и файл psd в слоях в наличии, предоставлю тому кто возьмётся. Превью-схему шаблона прикрепляю. Стиль расворота меню, как тут: http://www.shape5.com/demo/index.php?velocity/ ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копия сайта (html + css)

    Здравствуйте. Сайт: http://www.film4you.biz необходимо сделать копию главной страницы и одной внутренней, данные подгружаются через ajax. Необходимо чтобы был html с внутренней разметкой, без ajax.

    AJAXCSSHTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад