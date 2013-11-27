Нужно установить готовый шаблон на joomla 3.1.5 http://joomdom.com/594-sj-joomla3.html Сколько будет стоить установка шаблона?
Html-верстка по готовым psd или ai на выбор
Добрый день, необходима html-верстка по готовому макету (он исполнен в ai css6 и psd на выбор из чего будет удобней работать мы предоставим)
Главное:
- Требования к исполнителю - Ответственность;
- Без портфеля рассматривать кандидата не будем (ссылки на действующие ресурсы прилагайте в заявках);
- Наличие положительных отзывов и полное отсутствие отрицательных;
- Адекватность в суждениях и поступках;
- Отзывчивость в скайпе или почте;
- Наличие мобильного телефона по которому можно будет связаться;
- Сделка только безопасным способом;
- Макеты "на посмотреть" отправим в почту или скайп.
ТЗ:
1. Ничего рисовать и придумывать не нужно! Все готово.
2. Верстка статика 1016 px (из них весь контент помещается в 970 px), html 5, сss 3
3. Валидность, кроссбраузерность, (проверять будем в системах windows, mac, ios (ipad), минимальный набор браузеров ie начиная с 7 версии, safari, chrom, opera, firefox, yandex )
4. действия - javascript, jquery (Flash отсутствует полностью, что бы небыло проблем с отображением на планшетах)
5. Страниц в проекте:
- Главная
- Попап входа
- Астрология (5)
- Гадание (16)
- Идентификация пользователя
- Регистрация
- Платные услуги попап 1 (переход внутри 4 шага + отзывы)
- Лунный календарь (2)
- Мой кабинет (6 шт)
- Нумерология (4)
- Поиск
- Статьи (3)
- Техподдержка (форма обратной связи)
- плюс минус 1-2 страницы
В целом по проекту - все страницы очень схожи разница только во внутреннем блоке (480 px).
Кроме главной на всех присутствует меню с левой стороны + с правой выводится актуальная инфа для каждой страницы.
Заявки фрилансеров
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