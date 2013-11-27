Html-верстка по готовым psd или ai на выбор

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок191 просмотр

Добрый день, необходима html-верстка по готовому макету (он исполнен в ai css6 и psd на выбор из чего будет удобней работать мы предоставим)

Главное:

- Требования к исполнителю - Ответственность;

- Без портфеля рассматривать кандидата не будем (ссылки на действующие ресурсы прилагайте в заявках);

- Наличие положительных отзывов и полное отсутствие отрицательных;

- Адекватность в суждениях и поступках;

- Отзывчивость в скайпе или почте;

- Наличие мобильного телефона по которому можно будет связаться;

- Сделка только безопасным способом;

- Макеты "на посмотреть" отправим в почту или скайп.

ТЗ:

1. Ничего рисовать и придумывать не нужно! Все готово.

2. Верстка статика 1016 px (из них весь контент помещается в 970 px), html 5, сss 3

3. Валидность, кроссбраузерность, (проверять будем в системах windows, mac, ios (ipad), минимальный набор браузеров ie начиная с 7 версии, safari, chrom, opera, firefox, yandex )

4. действия - javascript, jquery (Flash отсутствует полностью, что бы небыло проблем с отображением на планшетах)

5. Страниц в проекте:

- Главная

- Попап входа

- Астрология (5)

- Гадание (16)

- Идентификация пользователя

- Регистрация

- Платные услуги попап 1 (переход внутри 4 шага + отзывы)

- Лунный календарь (2)

- Мой кабинет (6 шт)

- Нумерология (4)

- Поиск

- Статьи (3)

- Техподдержка (форма обратной связи)

- плюс минус 1-2 страницы

В целом по проекту - все страницы очень схожи разница только во внутреннем блоке (480 px).

Кроме главной на всех присутствует меню с левой стороны + с правой выводится актуальная инфа для каждой страницы.

HTMLiOSJavaScriptjQuery
11 лет назад
Ruslanastro
Руслан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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