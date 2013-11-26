Верстка и доработка чужой верстки

$156
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок197 просмотров

Здравствуйте!

Нужно привести верстку в порядок на сайте http://d7.vigs.ru

Имеется список обнаруженных косяков верстки, а также есть несколько страниц, которые надо отверстать с нуля. Задание тут:

http://goo.gl/7yx6KB

Приветствуется также самостоятельный поиск багов и их исправление - эта работа будет оплачена отдельно. Вообще, нужен аккуратный и ответственный верстальщик для долговременного, плодотворного сотрудничества.

Бюджет за тот список багов которые щас в списке: 5000 рублей (оплата по вебани WMR или по альфаклику или рублевыми яндекс деньгами). Без предоплаты, возможна оплата по факту выполнения частей задания.

Сроки: 3 дня

11 лет назад
gerbill
Михаил 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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