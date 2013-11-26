Требуется сверстать 3 страницы (главная, аналогичная главной категория и страница полной новости) и натянуть на DLE. Кроме того, нужно будет настроить пару дополнительных полей. Как выглядят макеты вы можете увидеть на прикрепленных ...
Верстка и доработка чужой верстки
Здравствуйте!
Нужно привести верстку в порядок на сайте http://d7.vigs.ru
Имеется список обнаруженных косяков верстки, а также есть несколько страниц, которые надо отверстать с нуля. Задание тут:
Приветствуется также самостоятельный поиск багов и их исправление - эта работа будет оплачена отдельно. Вообще, нужен аккуратный и ответственный верстальщик для долговременного, плодотворного сотрудничества.
Бюджет за тот список багов которые щас в списке: 5000 рублей (оплата по вебани WMR или по альфаклику или рублевыми яндекс деньгами). Без предоплаты, возможна оплата по факту выполнения частей задания.
Сроки: 3 дня
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