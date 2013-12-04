Сверстать онлайн-форму заказа (ajax)

необходимо сверстать онлайн-форму заказа на основе ajax.

прописать условия при которых форма будет просить указать правильные данные.

присвоить форме идентификатор который бы считывал gas код в google analytics.

за основу будет взята уже существующая форма, с партнерской ссылкой внутри нее, которую надо будет сохранить - важно будет в форму добавить принципы работы ajax и присвоить идентификатор для gasTrackForms