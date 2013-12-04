Сверстать онлайн-форму заказа (ajax)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок180 просмотров

необходимо сверстать онлайн-форму заказа на основе ajax.

прописать условия при которых форма будет просить указать правильные данные.

присвоить форме идентификатор который бы считывал gas код в google analytics.

за основу будет взята уже существующая форма, с партнерской ссылкой внутри нее, которую надо будет сохранить - важно будет в форму добавить принципы работы ajax и присвоить идентификатор для gasTrackForms

AJAX
11 лет назад
artem_gor
Артём 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

peregrimm
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую )
Четкое задание, никаких проблем с оплатой. Приятно было поработать с Артемом.

Заявки фрилансеров

peregrimm
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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