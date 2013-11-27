Нужно установить готовый шаблон на joomla 3.1.5 http://joomdom.com/594-sj-joomla3.html Сколько будет стоить установка шаблона?
Прописать стили для текста в div контент WordPress
Есть сайт на wp: на страницах блок контента криво работает.
Текст вылезает за его пределы справа.
Так же текст не выравнивается справа-слева относительно картинок.
Полагаю, нужно стили для текста в диве контента прописать?
Сколько будет стоить и кто возьмется?
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