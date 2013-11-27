Прописать стили для текста в div контент WordPress

Есть сайт на wp: на страницах блок контента криво работает.

Текст вылезает за его пределы справа.

Так же текст не выравнивается справа-слева относительно картинок.

Полагаю, нужно стили для текста в диве контента прописать?

Сколько будет стоить и кто возьмется?