Прописать стили для текста в div контент WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки157 просмотров

Есть сайт на wp: на страницах блок контента криво работает.

Текст вылезает за его пределы справа.

Так же текст не выравнивается справа-слева относительно картинок.

Полагаю, нужно стили для текста в диве контента прописать?

Сколько будет стоить и кто возьмется?

WordPress
11 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
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kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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