Admiral_D

Дмитрий Admiral_D

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Доработать интернет магазин на ASP MVC 3

    Доброго времени. Проект реализован на ASP MVC 3 + SQL Server 2008. БД, программные модули и сайт с администрированием. Объекты и сотрудники компании импортируются из xml. Остальная информация создается и редактируется в админке. Задача: 1. Перенести проект в ...

    AjaxSQL
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка формы ASP mvc 3

    Доработать форму обратной связи на ASP mvc 3: Обновление капчи + Сообщение если капча не правильна Заблокировать кнопку браузера Бэкспейс (вернуться на предыдущ страницу) Запрет повторной отправки в течении 10 мин (когда отправляем – записывать ...

    Форма обратной связи
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка 3х страниц по готовым .PSD макетам

    Cверстать 3 макета – Главную страницу, страницу Каталога продукции, страницу Продукта. Фиксированная ширина. 5 колонок. Из анимации – стандартный слайдер с заголовком, галерея продукции (горизонтальный скролл + попап с информацией о продукте), попап вход в ...

    HTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • БД и логика Сайта с админкой на ASP MVC

    Разработать БД и логику Сайта с администрированием по Недвижимости. Проект выполнить на ASP MVC 3 + SQL Server 2008. Для интерфейсов использовать Scaffoling (заготовки) Список объектов недвижимости в проекте импортируется из xml файла. Каждый объект закреплен ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программа - список недвижимости из xml

    Есть файл nedvijimost.xml со списком объектов недвижимости. Сохранить список объектов из XML файла в базу данных и вывести в виде простой таблицы с 1 фильтром (дом, офис, квартира). Сделать на ASP .NET MVC3. Указывайте, ...

    ASP.NET
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простая программа

    Скрипт на php сайте отдает данные: www.abc.ru/test.php?get=storelist - список магазинов (id, адрес, телефон, фио менеджера) www.abc.ru/test.php?get=timetable - график работы магазинов (id, код дня недели, время начала, время окончания, время начала перерыва, время окончания ...

    PHPASP.NET
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Минутный ролик в After Effects

    $80

    Требуется создать/переработать минутный анимационный ролик в After Effects в стиле "Kinetic Typography". Предоставляемые материалы: - Руководство по фирменному стилю компании заказчика. - Тексты. - Фотографии. - Реализованный пример. - Возможно предоставление исходного файла примера .ae cs5 с понижением стоимости проекта до ...

    After Effects
    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья-презентация про "Сапсан"

    $12

    Нужно подготовить текст и подобрать изображения для слайдов 2-х минутной презентации о высокоскоростном поезде "Сапсан". Расскажите в презентации: 1) историю возникнования и развития поезда "Сапсан"; 2) предназначение поезда; 3) компоновка состава и технические характеристики; 4) интересные факты ...

    Инфографика
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка страниц интернет-магазина по готовым .PSD

    $170

    Необходимо сверстать страницы интернет магазина по готовым .PSD макетам. Главная страница (файл прикреплен) и шаблонные внутренние страницы. Требования к верстке: - HTML5, CSS3, Javascript библиотека jQuery. - Responsive Design, Grid System, Media queries. - Кодировка UTF-8. - HTML5 валидная вёрстка. - ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryДизайн главной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
aradzabov
Раджабов 
37 летТаджикистан
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$350
10 баллов
10 лет назад
БД и логика Сайта с админкой на ASP MVC
Рекомендую
Приятный в общении исполнитель. Качественный код. Промежуточные результаты четко в срок. Рекомендую повторно.
Ответный отзыв
huntz7777
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Верстка 3х страниц по готовым .PSD макетам
Хороший заказчик, оплата прошла успешно всем советую.
Сотрудничество состоялось. Виталий честен с собой и с вами в том что делает. А делает на действительно хорошем уровне. Уточняет детали ТЗ. Идет на встречу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
aradzabov
Раджабов 
37 летТаджикистан
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Простая программа
Задача поставлена с максимально возможной точностью. Оплата произведена сразу после сдачи проекта! Никаких задержек, споров, все как по часам - сдал проект тут же получил оплату. Дмитрий понимает, что хочет получить на выходе, все объясняет быстро и четко, работать с ним очень комфортно.
Алексей сделал за 1 день то, что другие предлагали за 3. Компетентент. Знает что делает. Заинтересован в результате. Общение четко по делу. Рекомендую!
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edelyveys
Шевчук 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$24
10 баллов
10 лет назад
Составить семантическое ядро
Очень приятный в общении заказчик. Оплачивает без задержки, идет на контакт, задачи ставит четкие. Спасибо за предоставленную возможность поработать. Рекомендую
Елена - очень внимательный и ответственный исполнитель. На связи - точно в запланированное время. Сроки были увеличены из за технических причин. Яндекс блокировал. Елена уведомила за сутки. Все сделала. Результатом работы доволен. К сотрудничеству рекомендую!
Ответный отзыв
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
час назад
$170
10 баллов
11 лет назад
Верстка страниц интернет-магазина по готовым .PSD
Конструктивное сотрудничество! Дмитрий зарекомендовал себя как профессионал своего дела. Четкие и быстрые ответы на вопросы, мгновенная оплата. Приятно работать!
Александр - внимательный и аккуратный исполнитель. Выполнил проект раньше срока. Рекомендую!
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