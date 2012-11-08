Доброго времени. Проект реализован на ASP MVC 3 + SQL Server 2008. БД, программные модули и сайт с администрированием. Объекты и сотрудники компании импортируются из xml. Остальная информация создается и редактируется в админке. Задача: 1. Перенести проект в ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доработать форму обратной связи на ASP mvc 3: Обновление капчи + Сообщение если капча не правильна Заблокировать кнопку браузера Бэкспейс (вернуться на предыдущ страницу) Запрет повторной отправки в течении 10 мин (когда отправляем – записывать ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Cверстать 3 макета – Главную страницу, страницу Каталога продукции, страницу Продукта. Фиксированная ширина. 5 колонок. Из анимации – стандартный слайдер с заголовком, галерея продукции (горизонтальный скролл + попап с информацией о продукте), попап вход в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разработать БД и логику Сайта с администрированием по Недвижимости. Проект выполнить на ASP MVC 3 + SQL Server 2008. Для интерфейсов использовать Scaffoling (заготовки) Список объектов недвижимости в проекте импортируется из xml файла. Каждый объект закреплен ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть файл nedvijimost.xml со списком объектов недвижимости. Сохранить список объектов из XML файла в базу данных и вывести в виде простой таблицы с 1 фильтром (дом, офис, квартира). Сделать на ASP .NET MVC3. Указывайте, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Скрипт на php сайте отдает данные: www.abc.ru/test.php?get=storelist - список магазинов (id, адрес, телефон, фио менеджера) www.abc.ru/test.php?get=timetable - график работы магазинов (id, код дня недели, время начала, время окончания, время начала перерыва, время окончания ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $24
Регион: Москва Исходные данные: 22 вида предлагаемой продукции и 7 видов услуг, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $80
Требуется создать/переработать минутный анимационный ролик в After Effects в стиле "Kinetic Typography". Предоставляемые материалы: - Руководство по фирменному стилю компании заказчика. - Тексты. - Фотографии. - Реализованный пример. - Возможно предоставление исходного файла примера .ae cs5 с понижением стоимости проекта до ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $12
Нужно подготовить текст и подобрать изображения для слайдов 2-х минутной презентации о высокоскоростном поезде "Сапсан". Расскажите в презентации: 1) историю возникнования и развития поезда "Сапсан"; 2) предназначение поезда; 3) компоновка состава и технические характеристики; 4) интересные факты ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $170
Необходимо сверстать страницы интернет магазина по готовым .PSD макетам. Главная страница (файл прикреплен) и шаблонные внутренние страницы. Требования к верстке: - HTML5, CSS3, Javascript библиотека jQuery. - Responsive Design, Grid System, Media queries. - Кодировка UTF-8. - HTML5 валидная вёрстка. - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад