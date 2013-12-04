Верстка сайта визитки на ВП

Здравствуйте! У нас в компании ленивый программист и не любит верстать, поэтому решили данную работу передать вам! Для вас есть макеты в джепеге(прикрепил ссылку) и конечно ПСД(вышлю исполнителю) разбитые по слоям, где каждая кнопочка выделена ...