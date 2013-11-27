Сверстать сайт на ЛП генератор по готовому дизайну

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок160 просмотров

Нужно сверстать одностраничник в LP generator и только в нем! Есть готовый дизайн в PSD,выполненный послойно, с подписанными слоями( в общем все как надо). Сверстать сайт так, чтобы потом можно было его редактировать(шрифты, блоки, картинки и т.д.) Каждый элемент должен быть сверстан отдельно-как он идет в макете. Также нужно сделать попап форму при нажатии на кнопку "заказать звонок" или "узнать цену". Таймер времени должен быть запущен. Сделать слайдер из нескольких фото- на дизайне он есть( катинки для слайдера скину).

11 лет назад
acher82
Антон 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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