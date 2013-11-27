Вёрстка внутренних

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок241 просмотр

Здравствуйте. Необходимо выполнить вёрстку внутренних страниц на завтра. 3 страницы + 2 формы. Сделать нужно только вёрстку без js. Если есть время оставляйте отзывы, макеты покажу исполнителю.

JavaScript
11 лет назад
maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
1 день
Добропорядочный заказчик. Предоставил очень детальное и подробное ТЗ. Всегда на связи. Спасибо за интересный проект. Максим, приятно вести с Вами дело. Успехов Вам.

Заявки фрилансеров

CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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