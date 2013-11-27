Нужно сверстать довольно не простой макет продающей странички.
Нужен интернет магазин.
Нужен простой интернет магазин на платформе shopizator.com. Дизайн есть, нужно только сверстать.
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