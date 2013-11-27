Нужен интернет магазин.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок193 просмотра

Нужен простой интернет магазин на платформе shopizator.com. Дизайн есть, нужно только сверстать.

11 лет назад
sorryMichael
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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