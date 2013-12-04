Натянуть WP шаблон на сайт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка123 просмотра

Натянуть WP тему на сайт, поправить стили, изменить ширину колонок.

WordPress
11 лет назад
Dlovar
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$25
3 дня
Павел справился с поставленной задачей.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад

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