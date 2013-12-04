Из-за нехватки времени не успеваю сам доделать. Нужно на основании макета в psd переделать имеющуюся верстку. Срок сегодня, чем быстрее тем лучше. Называйте ваши цены. Собственно что нужно ...
Натянуть WP шаблон на сайт
Натянуть WP тему на сайт, поправить стили, изменить ширину колонок.
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