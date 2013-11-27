Срочно. Доделать верстку меню.

Из-за нехватки времени не успеваю сам доделать. Нужно на основании макета в psd переделать имеющуюся верстку.

Срок сегодня, чем быстрее тем лучше. Называйте ваши цены.

Собственно что нужно сделать:

Сделать нужно только выпадающее меню.