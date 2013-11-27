Сделать HTML-письмо

$33
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки199 просмотров

Макет (прототип), текст, графику дам. Нужно сверстать и подготовить красивое HTML-письмо для рассылки через unisender и проверить его на отображение в основных почтовых серверах и клиентах.

HTML
11 лет назад
L1ght64
Никита 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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