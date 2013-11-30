Есть сайт в котором используются модальные окна с контентом разного объема (т.е. не фиксированой высоты) при этом модальное окно скроллится вместе со страницей. Нужно, чтобы модальное окно скроллилось, а страница - нет. Пример - http://lifenews.ru/ ...
Верстка для рассылки
Нужна верстка страницы для емейл-писем, соответственно нужно понимание правил верстки для таких целей.
Макет в атаче.
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