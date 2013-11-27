Верстка одностраничников

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок199 просмотров

Необходимо сверстать простые одностраничники таким образом, чтобы он работал и можно было подключать контекстную рекламу. Также нужно настроить яндекс метрику, реферальные хвосты и цели.

11 лет назад
modniy-school
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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