Разметка в поисковых системах

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки150 просмотров

Нужен специалист по разметке в поисковых системах, 4 проекта ждут своего исполнителя )

По срокам и по стоимости прошу отписать в сообщениях. Также интересует портфолио Ваших работ.

4 сайта

1. На Opencart (2 штуки)

2. На DiafanCMS

3. На DLE

Пример прикреплён в виде фотографии.

Жду Ваших предложений уважаемые специалисты. По остальным вопросам пишите в личку или в сообщениях. Интересны сроки и цена.

DLEOpencart
11 лет назад
Turkazad
Хазар 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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