Разметка в поисковых системах

Нужен специалист по разметке в поисковых системах, 4 проекта ждут своего исполнителя )

По срокам и по стоимости прошу отписать в сообщениях. Также интересует портфолио Ваших работ.

4 сайта

1. На Opencart (2 штуки)

2. На DiafanCMS

3. На DLE

Пример прикреплён в виде фотографии.

Жду Ваших предложений уважаемые специалисты. По остальным вопросам пишите в личку или в сообщениях. Интересны сроки и цена.