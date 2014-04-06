Доработка HTML/CSS шаблонов сайта

Сайт в MODx Revo, но для данной задачи знания системы особо не нужны. Есть главная страница с дизайном, но там есть одна проблема: главная должна умещаться на экран, чтобы она была сразу видна вся. Сейчас при уменьшении высоты блоков див, которые в теле страницы высота тела не уменьшается до границ экрана.

Итак, задача 1: уместить главную по высоте на экран. Задача 2: в шаблонах других страниц сделать чтобы при вставке больших текстов боковой блок растягивался до футера. Аналогичная задача, по-моему.