Макеты для верстки в psd и в ai. Английская версия на русском языке пока. Не все разделы есть, заполняться будут потом. Нужно как можно быстрее сделать. Оплата + потом оперативное исправление и добавление инфы. Интересуют ...
Доработка HTML/CSS шаблонов сайта
Сайт в MODx Revo, но для данной задачи знания системы особо не нужны. Есть главная страница с дизайном, но там есть одна проблема: главная должна умещаться на экран, чтобы она была сразу видна вся. Сейчас при уменьшении высоты блоков див, которые в теле страницы высота тела не уменьшается до границ экрана.
Итак, задача 1: уместить главную по высоте на экран. Задача 2: в шаблонах других страниц сделать чтобы при вставке больших текстов боковой блок растягивался до футера. Аналогичная задача, по-моему.
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