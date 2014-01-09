Уважаемые фрилансеры! Имеется сайт на Битриксе. Требуется натяжка шаблона и некоторые правки по коду (например, некорректно работает путь в каталоге). Макет предполагается для главной страницы, каталога, товара, страницы отдельного материала. Более точная информация - при ...
Срочно поправить верстку.
Блок с инфой должен быть виден на мониторах и на 3-м айфоне без прокрутки (сейчас с прокруткой)
Все остальное не должно пострадать.
Сделать надо сейчас.
Всего 1 страничка.
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