Нужно обработать 4 фото - сделать ретуш под портретное фото (добавить яркости, подкорректировать кожу на лице и что там ещё необходимо). Пример фото прикрепила.
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо создать дополнительный шорткод для кнопки Add to Cart в Woocommerce, который будет отображать выпадающий список с вариациями продукта для выбора. Что должно выводиться при помощи шорткода в прикреплённом скриншоте. Шорткод этот ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт работает на фреймворке Craft CMS. Шаблоны в Craft CMS используют twig. Документация https://docs.craftcms.com/v3/ По отзывам разработчиков этот фреймворк похож на Yii2, Prestashop, Drupal, UmiCMS, Tilda. Поэтому, если уже работали с ними, то быстро ...Завершен5 лет назад
1 - исправить навигацию для мобильного. Не отображается меню для выбора языка - там пустое место, хотя при наведении мышкой видно, что ссылка есть. В мобильном меню должны отображаться названия языков, а не иконки, как ...Завершен5 лет назад
Необходимо скопировать сайт runfortheworld.org на dev.runfortheworld.org. Это будет тестовая версия, где можно будет сначала внести изменения (это будет отдельный проект, сейчас важно настроить тестовую версию), проверить работоспособность и потом перенести эти изменения на живой сайт. ...Завершен5 лет назад
Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта по PageSpeed Insights. Результаты по сайту можно посмотреть по этой ссылке https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fwww.larsleonhardt.com%2F&tab=desktop Сайт на Wordpress.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
На сайте diaetisthuset.dk для рецептов на странице diaetisthuset.dk/opskrifter и на страницах категорий нужно сделать возможность распечатывать выбранные рецепты - страница не доступна для общего пользования, а толко для членов клуба. Для этого ...Завершен10 лет назад
Cделать так, чтобы в меню для мобильного, которое отображается на страницах http://zuna.yobizo.com/blog/ , http://zuna.yobizo.com/category/aromatherapy/ , http://zuna.yobizo.com/welcome-to-zuna-blog/ и http://zuna.yobizo.com/f-a-q/ в меню, если выбрать какой-то из пунктов, то чтобы он отображался вместо заголовка меню ? ...Завершен10 лет назад
Для пользователей с ролью Fitness Club и Instructor при регистрации создаётся календарь http://agenda.picturefans.com/wp-admin/admin.php?page=dopbsp-calendars и возможность добавлять посты-букинги (post_type=booking-system ) Нужно сделать так, чтобы инструктор мог редактировать календарь и добавлять посты для букингов ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
На сайте http://agenda.picturefans.com сделать возможность регистрироваться на сайте как инструктор и фитнес-клуб. Сейчас по умолчанию на сайте может зарегистрироваться только один вид пользователей. Для этого на странице регистрации нужно добавить радио-кнопки: -- ...Завершен10 лет назад
На сайте http://lad-banter.com/ нужно: 1 - сделать темплейт страницы, на которой будут выводиться последние посты и контент страницы, для которой будет использоваться этот темплейт 2 - добавить количество лайков и твитов ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно поправить страницу http://dezigner.picturefans.com/product.php?product=mens-winter-gown для IE 8 и более высоких версий. В остальных браузерах страница выглядит отлично. В прикрепленных файлах как должно быть и как сейчас.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо поменять шрифт с Calibri на Pragmatica. Шрифт вышлю исполнителю. И т.к. на сайте используется cufon, то почему-то не работает стиль text-align: center. Сайт на вордпресс. Ссылка на сайт http://www.sibmaslenica.ru/ ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Поправить верхнее меню и блоки на главной странице для Safari. Выглядеть должно как в FireFox Chrome. Ссылка на сайт - http://iam print.co. uk/ - пробелы убрать Как сейчас выглядит в сафари несколько ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать так, чтобы видно было выпадающее меню на сайте. Сейчас при наведении на пункт меню, в котором есть подпункты выпадающее меню не видно. Фон для меню должен быть #00ADEE Ссылки в под-меню ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
На сайте-одностраничнике http://buy 3d. biz/ (пробелы убрать) нужно сделать несколько исправлений в верстке. 1 - "Заказ звонка" - блок в шапке сайте, открывается по клику на ссылку "Заказать звонок". Форма должна отображаться ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо обработать несколько фото: - убрать фон - добавить тень и отзеркаливание - убрать ненужные тени и шероховатости - в результате нужны квадратные фото размером 800х800рх в прозрачном png формате. ...Завершен11 лет назад
Необходимо обработать несколько фото: - убрать фон - добавить тень и отзеркаливание - убрать ненужные тени и шероховатости - в результате нужны квадратные фото размером 400х400рх в прозрачном png формате. ...Завершен11 лет назад
- $50
Форма должна работать приблизительно, как здесь http://www.euclaim.co.uk/start-your-claim Только шаги должны быть в таком порядке: 1 шаг - The situation - 4 кнопки - My flight was delayed, My flight was cancelled, I missed ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо обработать несколько фото: - убрать фон - добавить тень и отзеркаливание - убрать ненужные тени и шероховатости - в результате нужны квадратные фото размером 400х400рх в прозрачном png формате. ...Завершен11 лет назад