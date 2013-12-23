EleSha

Елена EleSha

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Требуются PHP-программисты на WordPress для постоянного сотрудничества
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

I_am_Eli
Илья 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$2
10 баллов
4 года назад
Сделать ретуш под портретное фото
Приятно было поработать!Клиент адекватен и платежеспособен.
Все хорошо, благодарю!
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sanek-dev
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Донастроить тестовую версию сайта и сделать доработку
DrupalPrestaShopTildaYii
5+
Работа сделана чётко по ТЗ и в срок. Буду обращаться ещё.
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steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Внести исправления для сайта на Wordpress + Woocommerce
AJAXWooCommerceWordPress
спасибо за сотрудничество рекомендую
Задача была выполнена качественно и в срок. Все замечания были учтены, спасибо! Рекомендую!
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steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Скопировать сайт на CraftCMS на тестовый домен
спасибо за сотрудничество
Все прошло без проблем. Рекомендую.
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serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Виджет для печати выбранных рецептов
WordPress
Рекомендую Елену как проверенного заказчика. Сотрудничаем не в первый раз - всегда отличная постановка задачи (до мелочей), человек постоянно на связи, моментальная оплата за выполненную работу. Респект!
Отличный исполнитель. Всё сделано согласно ТЗ.
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