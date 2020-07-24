Скопировать сайт на CraftCMS на тестовый домен

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка218 просмотров

Необходимо скопировать сайт runfortheworld.org на dev.runfortheworld.org. Это будет тестовая версия, где можно будет сначала внести изменения (это будет отдельный проект, сейчас важно настроить тестовую версию), проверить работоспособность и потом перенести эти изменения на живой сайт. Важно также скрыть демо-версию от поисковиков.

Доступы к файлам и сайты предоставлю исполнителю.

5 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Все прошло без проблем. Рекомендую.
спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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