1) нужно доработать личный кабинет, чтобы заказы могли добавлять филиалы предприятия таким образом, чтобы было понятно какой филиал заказывает и для какого конечного клиента 2) подключить онлайн платежи через бифит.кассу и подключить интернет эквайринг
Скопировать сайт на CraftCMS на тестовый домен
Необходимо скопировать сайт runfortheworld.org на dev.runfortheworld.org. Это будет тестовая версия, где можно будет сначала внести изменения (это будет отдельный проект, сейчас важно настроить тестовую версию), проверить работоспособность и потом перенести эти изменения на живой сайт. Важно также скрыть демо-версию от поисковиков.
Доступы к файлам и сайты предоставлю исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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