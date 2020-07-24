Скопировать сайт на CraftCMS на тестовый домен

Необходимо скопировать сайт runfortheworld.org на dev.runfortheworld.org. Это будет тестовая версия, где можно будет сначала внести изменения (это будет отдельный проект, сейчас важно настроить тестовую версию), проверить работоспособность и потом перенести эти изменения на живой сайт. Важно также скрыть демо-версию от поисковиков.

Доступы к файлам и сайты предоставлю исполнителю.