Доработки по сайту Wordpress

Есть сайт на cms WordPress

на нём нужно сделать следующее:

1. Установить Visual Compozer;

2. На главной странице есть блок с акцией https://prnt.sc/ti1acl, нужно сделать возможность редактировать его в админке и что бы можно было его скрывать при необходимости;

3. Подключить ssl сертификат;

4. Поставить на сайт гугл аналитику и метрику;

5. На страницах есть баннер в заголовке https://prnt.sc/ti1bto, нужно сделать возможность его редактирования в админке;

6. В товарах есть блок Подарки к букету https://prnt.sc/ti1cxf он сейчас отображает категорию товаров "Подарки", нужно сделать так чтобы для товаров других категорий можно было выбрать какую категорию будет он отоборажать, товары в этом блоке должны меняться при каждом входе на страницу товара, сейчас он отображает товары одни и те же;

7. На странице в блоке О компании видео не ровно расположено, нужно подравнять по центру;

8. Нужно установить фавикон;

9. В логотипе слоган написан курсивом, по хорошему нужно написать обычным шрифтом;

10. На главной странице сейчас отображаются товары, дублируя товары первой страницы каталога, нужно сделать так что бы их можно было самому выбирать, какие показывать на главной а какие нет;

11. Калькулятор по количеству цветка. Клиент может выбрать от 1 и до бесконечности по количеству цветка в букете. Например нажимает + 1 и в результате 1 цветов, еще +1 в букете 2 цветка, еще +1 в букете 3 цветка. Ограничений по увеличению или уменьшению количества цветка нет.

пишите цену и сроки