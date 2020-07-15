сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor ========================================== есть шаблон Интервал http://joxi.ru/8AnnJQOU7eYNeA по умолчанию значение 50 http://joxi.ru/zANonbGC6WQ1Dr нужно сделать 20 === есть шаблон Текст http://joxi.ru/12MoOblC0EpgVr по умолчанию размер текста нужно сделать 18 ...
Доработки по сайту Wordpress
Есть сайт на cms WordPress
на нём нужно сделать следующее:
1. Установить Visual Compozer;
2. На главной странице есть блок с акцией https://prnt.sc/ti1acl, нужно сделать возможность редактировать его в админке и что бы можно было его скрывать при необходимости;
3. Подключить ssl сертификат;
4. Поставить на сайт гугл аналитику и метрику;
5. На страницах есть баннер в заголовке https://prnt.sc/ti1bto, нужно сделать возможность его редактирования в админке;
6. В товарах есть блок Подарки к букету https://prnt.sc/ti1cxf он сейчас отображает категорию товаров "Подарки", нужно сделать так чтобы для товаров других категорий можно было выбрать какую категорию будет он отоборажать, товары в этом блоке должны меняться при каждом входе на страницу товара, сейчас он отображает товары одни и те же;
7. На странице в блоке О компании видео не ровно расположено, нужно подравнять по центру;
8. Нужно установить фавикон;
9. В логотипе слоган написан курсивом, по хорошему нужно написать обычным шрифтом;
10. На главной странице сейчас отображаются товары, дублируя товары первой страницы каталога, нужно сделать так что бы их можно было самому выбирать, какие показывать на главной а какие нет;
11. Калькулятор по количеству цветка. Клиент может выбрать от 1 и до бесконечности по количеству цветка в букете. Например нажимает + 1 и в результате 1 цветов, еще +1 в букете 2 цветка, еще +1 в букете 3 цветка. Ограничений по увеличению или уменьшению количества цветка нет.
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