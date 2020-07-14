Отредактировать Шаблоны WP Elementor

сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor

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есть шаблон Интервал http://joxi.ru/8AnnJQOU7eYNeA

по умолчанию значение 50 http://joxi.ru/zANonbGC6WQ1Dr

нужно сделать 20

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есть шаблон Текст http://joxi.ru/12MoOblC0EpgVr

по умолчанию размер текста нужно сделать 18

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есть попап шаблоны

http://joxi.ru/LmGoLbGCJXQlXm

коогда захожу в любой из них вижу это http://joxi.ru/J2bQRkYTGDjV9m

т.е. ничего не могу редактировать

Нужно сделать чтобы появилась возможность редактировать,

в том числе добавлять новую почту для прихода заявок с этих форм

+поставить Галочку согласия по умолчанию в попапе Сотрудничество http://joxi.ru/L21OKN4SgQ5Wnr

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Есть шаблон https://prazdnikon.ru/?elementor_library=sekcija-banner-na-glavnoj-2

Установлен здесь https://prazdnikon.ru/yubilej/

(злесь все хорошо, текст хорошо лег)

но если я начинаю прописывать другой текст, например, здесь:

https://prazdnikon.ru/organizatsiya-predlozheniya-ruki-i-serdtsa-pod-klyuch-organizatsiya-originalnogo-i-nezabyvaemogo-predlozheniya-ruki-i-serdtsa-moskva-i-mo-agentstvo-zakazat-krasivoe/

то текст и кнопка едет http://joxi.ru/YmEoWbGCJ1M0lA

что нужно сделеть:

чтобы была возможность уменьшать размер шрифта заголовка в этом шаблоне

сейчас это не работает, т.е. я выделяю заголовко, захожу в Стиль - Типографика - там есть Размер, но при его изменении только увеличивается межстрочный интервал http://joxi.ru/krDo6bGCJ74EpA

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Есть готовый макет с ценами

(возможно он есть как шаблон, точно не знаю)

нужно сделать из одно из них полноценный шаблон (например из этого: https://prazdnikon.ru/stoimost/korporativ-stoimost/)

сделать вместо значка Р словом руб.

+ сделать возможно добавлять ссылку на любую из позиций http://joxi.ru/v298xvoczMp9jm (отметил только три, по факту нужно на всех такую возможно сделать

сделать это нужно удобно в админке, а не где-то в хтмл коде

напримре как здесь http://joxi.ru/82QlkbEHy096Wm

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на этой странице https://prazdnikon.ru/organizaciya-korporativov-moskva/

есть блок с программами, нужно сделать его шаблоном (по моему как шаблон он уже создан http://joxi.ru/vAWoJdvCqPg9aA )

и отцентровать по высоте все программы http://joxi.ru/5md6Oy5TeW3wkA

+ поправить его на разных устройствах, например при таком слипаются первые две и Имаджинариум очень мелко

(обратите внимание что программ там больше чем 8 http://joxi.ru/Q2KoRbGCwPLjw2

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бюджет чем скромнее, тем лучше

оплата очень желательно на яндекс деньги

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ВАЖНО

в отклике укажите стоимость и сроки

+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов

+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап