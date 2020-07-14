Deprecated: Функция get_woocommerce_term_meta с версии 3.6 считается устаревшей! Используйте get_term_meta. in /var/www/vhosts/sitekz/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4713 Deprecated: Функция get_woocommerce_term_meta с версии 3.6 считается устаревшей! Используйте get_term_meta. in /var/www/vhosts/sitekz/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4713 Вот такая ошибка вылезла при ...
Отредактировать Шаблоны WP Elementor
сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor
==========================================
есть шаблон Интервал http://joxi.ru/8AnnJQOU7eYNeA
по умолчанию значение 50 http://joxi.ru/zANonbGC6WQ1Dr
нужно сделать 20
===
есть шаблон Текст http://joxi.ru/12MoOblC0EpgVr
по умолчанию размер текста нужно сделать 18
===
есть попап шаблоны
коогда захожу в любой из них вижу это http://joxi.ru/J2bQRkYTGDjV9m
т.е. ничего не могу редактировать
Нужно сделать чтобы появилась возможность редактировать,
в том числе добавлять новую почту для прихода заявок с этих форм
+поставить Галочку согласия по умолчанию в попапе Сотрудничество http://joxi.ru/L21OKN4SgQ5Wnr
===
Есть шаблон https://prazdnikon.ru/?elementor_library=sekcija-banner-na-glavnoj-2
Установлен здесь https://prazdnikon.ru/yubilej/
(злесь все хорошо, текст хорошо лег)
но если я начинаю прописывать другой текст, например, здесь:
https://prazdnikon.ru/organizatsiya-predlozheniya-ruki-i-serdtsa-pod-klyuch-organizatsiya-originalnogo-i-nezabyvaemogo-predlozheniya-ruki-i-serdtsa-moskva-i-mo-agentstvo-zakazat-krasivoe/
то текст и кнопка едет http://joxi.ru/YmEoWbGCJ1M0lA
что нужно сделеть:
чтобы была возможность уменьшать размер шрифта заголовка в этом шаблоне
сейчас это не работает, т.е. я выделяю заголовко, захожу в Стиль - Типографика - там есть Размер, но при его изменении только увеличивается межстрочный интервал http://joxi.ru/krDo6bGCJ74EpA
====
Есть готовый макет с ценами
(возможно он есть как шаблон, точно не знаю)
нужно сделать из одно из них полноценный шаблон (например из этого: https://prazdnikon.ru/stoimost/korporativ-stoimost/)
сделать вместо значка Р словом руб.
+ сделать возможно добавлять ссылку на любую из позиций http://joxi.ru/v298xvoczMp9jm (отметил только три, по факту нужно на всех такую возможно сделать
сделать это нужно удобно в админке, а не где-то в хтмл коде
напримре как здесь http://joxi.ru/82QlkbEHy096Wm
===
на этой странице https://prazdnikon.ru/organizaciya-korporativov-moskva/
есть блок с программами, нужно сделать его шаблоном (по моему как шаблон он уже создан http://joxi.ru/vAWoJdvCqPg9aA )
и отцентровать по высоте все программы http://joxi.ru/5md6Oy5TeW3wkA
+ поправить его на разных устройствах, например при таком слипаются первые две и Имаджинариум очень мелко
(обратите внимание что программ там больше чем 8 http://joxi.ru/Q2KoRbGCwPLjw2
---------------------------------------------------
бюджет чем скромнее, тем лучше
оплата очень желательно на яндекс деньги
========
ВАЖНО
в отклике укажите стоимость и сроки
+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов
+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо добавить в функционал выгрузки (аналогично этому https://prnt.sc/thp5jb ) дополнительных данных, в отдельные вкладки одного файла Excel (сейчас выгрузка есть, необходимо добавить новые поля). Пример предполагаемого файла выгрузки и ссылка на сам сайт в ЛС.Закрыт5 лет назад
Убрать маску +7 с ввода номера в форме WordpressСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Все объясню в лс Добавляйте заявки, пишите цены. ЖдуСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
День добрый! есть сайт: https://clck.ru/Perhx Битрикс Использован шаблон Аспро Мед https://medc2.aspro-demo.ru/ Задача - во вложении. Кратко: создать новые разделы/страницы, заполнить текстами (пришлю), перенести существующие страницы, и меню привести ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходим человек, который очень хорошо знает Wordpress и умеет верстать сайты. У нас есть сайт, который был сделан другим исполнителем. Однако, по ряду причин, он не был доделан. Необходима настройка некоторых плагинов и ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть шаблон для wordpress, Careerup. https://apusthemes.com/wp-demo/careerup/home-2/ Желательно разработку вести на своем сервере, показать работу, после чего я оплачу. Шаблон тут https://www24.zippyshare.com/v/EBy4ffcj/file.html По дизайну кнопок и вывода информации в личной переписке. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно перенести небольшой сайт на опенкарт Тз скину в ЛС! Пишите свой телеграм пожалуйста! Там удобней !Закрыт5 лет назад
Добрый день. WooCommerce уже настроен, но нам нужно настроить поля оформления заказа в соответствии с примером (включая поля загрузки файла). Ссылку на пример вышлю кандидату.Закрыт5 лет назад
Добрый день, Есть готовый сайт : innovcar.ch Нужно перенести его вёрстку в Wordpress. Так же что бы чётко работал плагин Elementor либо другой подобный. Владелец сайта должен без проблем добавлять ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад