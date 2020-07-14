Добавить поля для оформления заказа в WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки268 просмотров

Добрый день.

WooCommerce уже настроен, но нам нужно настроить поля оформления заказа в соответствии с примером (включая поля загрузки файла).

Ссылку на пример вышлю кандидату.

WooCommerce
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
5 лет назад
Степан
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
243 отзыва(-1)
5 лет назад
Вячеслав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад