Сохранить UTM-метки в WordPress и передать их через контактную форму.

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Завершен4 заявки337 просмотров

Нужно сохранить UTM-метки пльзователей сайта на WordPress и передать их вместе с заполненными полями контактоный формы. На данный момент используется NinjaForm для генерации лидов.

UPDATE: Сайт многостраничный, при переходе на др. страницы UTM метки в УРЛ адресе пропадают, кеширование не настроено. Нужно чтобы после заполнения формы приходило в письме не только Ф.И.О. пользователь и теоефон, но UTM Source, Medium, Campaign,...

WordPress
5 лет назад
Benjamin
40 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Могу рекомендовать Артема как профессионала своего дела.
Постановка задачи на хорошем уровне, во время работы Вениамин был на связи, с оплатой были сложности, но в конечном итоге оплата произведена полностью

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Дмитрий
 
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