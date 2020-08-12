Сохранить UTM-метки в WordPress и передать их через контактную форму.

Нужно сохранить UTM-метки пльзователей сайта на WordPress и передать их вместе с заполненными полями контактоный формы. На данный момент используется NinjaForm для генерации лидов.

UPDATE: Сайт многостраничный, при переходе на др. страницы UTM метки в УРЛ адресе пропадают, кеширование не настроено. Нужно чтобы после заполнения формы приходило в письме не только Ф.И.О. пользователь и теоефон, но UTM Source, Medium, Campaign,...