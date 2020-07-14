Нужен опытный разработчик Bitrix24 для внесения правок и реализации новых задач в эту CRM.Работы примерно на 2-3 недели полной занятости. Оплата поэтапная.Список задач и стоимость работ определим вместе после выбора кандидата.В дальнейшем понадобится сопровождение проекта, ...
Ищу специалиста по ОПЕНКАРТ
Нужно перенести небольшой сайт на опенкарт
Тз скину в ЛС!
Пишите свой телеграм пожалуйста! Там удобней !
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