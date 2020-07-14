Ищу специалиста по ОПЕНКАРТ

Сайт на WordPress, куплен шаблон, но в нем нет вывода новостей в привычном варианте, строчками. В VC попытался что-то сделать, вроде получается, но рубрика "уплывает". Также нужно сверстать довольно-таки нестандартную штуку, блок с кругом, ...