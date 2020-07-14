Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок558 просмотров

Необходим человек, который очень хорошо знает Wordpress и умеет верстать сайты.

У нас есть сайт, который был сделан другим исполнителем. Однако, по ряду причин, он не был доделан. 

Необходима настройка некоторых плагинов и функционала, а также доработка верстки сайта.

Просьба не откликаться на предложение, если у вас нет богатого опыта работы с Wordpress.

WordPress
5 лет назад
AlexT-777
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